وكالات

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا لا تزال مستمرة وتقترب من التوصل إلى اتفاق أمني شامل، رغم تراجع منسوب التفاؤل في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول في تصريحات لقناتي العربية والحدث، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب أبلغت واشنطن ودمشق أنها لا تدعم أي دعوات للانفصال داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن إسرائيل نفت أي علاقة لها بالزعيم الدرزي حكمت الهجري أو بالاحتجاجات في محافظة السويداء، وذلك بعد تحفظات من الإدارة الأميركية حيال ما يجري هناك.

وأوضح المصدر أن خطة الممر الإنساني عبر إسرائيل إلى السويداء “غير واردة تماماً”، مؤكداً أن الممر سيُفتح من دمشق وفق الخطة الأمريكية.

وأشار إلى أن الاتفاق الجاري بلورته يشبه اتفاق فصل القوات لعام 1974 مع بعض التعديلات الطفيفة، لافتاً إلى أن التفاهم الجديد سيشمل وجوداً مشتركاً إسرائيلياً سورياً أميركياً في بعض النقاط الاستراتيجية، بينها منطقة جبل الشيخ في الجنوب السوري.

وأضاف أن دمشق تعهدت أمام واشنطن بعدم المساس بالطائفة الدرزية في السويداء وتوفير احتياجات المحافظة من رواتب ووظائف وخدمات أساسية، في حين طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل إنهاء ملف الجنوب السوري وعلاقتها بدمشق قبل مطلع العام المقبل.

كما كشف المسؤول عن اتفاق مبدئي لتشكيل لجنة أمنية ثلاثية سورية أمريكية إسرائيلية، تُعنى بمتابعة المستجدات على الحدود وضمان استقرار الأوضاع.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المحادثات بين الجانبين شهدت تعثراً مؤقتاً في سبتمبر الماضي بسبب الخلاف حول مقترح إسرائيلي بفتح ممر إلى السويداء، قبل أن تُستأنف بوساطة أمريكية خلال جولات تفاوضية في باكو وباريس ولندن.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات مع إسرائيل ما تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يضمن الاستقرار على الحدود الجنوبية.