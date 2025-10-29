الوفد الروسي يصل إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في قمة "أبيك"



وكالات

وصل الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

تجري أعمال أسبوع المستوى العالي للمنتدى في مدينة جيونججو الكورية الجنوبية من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات القمة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، حيث ستكون جلستاه العامتان الفعاليات الرئيسية للقمة.

وتترأس كوريا الجنوبية منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ للمرة الثالثة في التاريخ.

ومن المقرر أن يتبنى الزعماء في ختام القمة إعلانا مشتركا وعددا من المبادرات المتعلقة بقضايا الذكاء الاصطناعي والديموغرافيا والأجندات الاقتصادية.

ويضم المنتدى 21 عضوا، بينهم روسيا والصين والولايات المتحدة وغيرها من دول المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.