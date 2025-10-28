إعلان

روسيا تسخر من ماكرون: أرسل جنودك لحماية متاحف باريس بدلًا من أوكرانيا

كتب : مصراوي

06:04 م 28/10/2025

ماريا زاخاروفا

وكالات

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال قوات إلى أوكرانيا، مطالبة إياه بتوجيه الجنود لحماية المتاحف الفرنسية بدلاً من ذلك، في ظل ما وصفته بـ"الوضع الأمني الداخلي المتردي".

وقالت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، إن "فرنسا تضم 1123 متحفًا، وسيكون من الأفضل لماكرون أن يرسل كل جنديين لحماية هذه المواقع الثقافية، لتجنب ما حدث في متحف اللوفر مؤخرًا"، في إشارة إلى حادثة السرقة التي طالت المتحف الأشهر عالميًا.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في وقت سابق الثلاثاء، أن فرنسا تستعد لنشر قوة عسكرية قوامها ألفا جندي وضابط في أوكرانيا لمساندة كييف في الحرب.

وكانت حادثة سرقة متحف اللوفر، في 19 أكتوبر، قد كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة بعد تمكن لصوص من سرقة ثماني قطع فنية نادرة تُقدّر قيمتها بـ نحو 102 مليون دولار، باستخدام رافعة وتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، قبل فرارهم على دراجات نارية.

