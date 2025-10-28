إعلان

إصابة 22 شخصًا وانهيار منازل بسبب زلزال ضرب غربي تركيا (فيديو- صور)

كتب : أسماء البتاكوشي

01:31 م 28/10/2025

زلزال تركيا

ضرب زلزال قوي غرب تركيا، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني التي كانت قد تضررت جراء زلزال سابق، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالًا جديدًا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال آخر بلغت شدته 6.1 درجة في بلدة سنديرجي التابعة للولاية، مساء الاثنين.

ووقع الزلزال عند الساعة الـ11 ليلًا بالتوقيت المحلي، وعلى عمق يقارب ستة كيلومترات، ما جعله محسوسًا في مناطق واسعة.

ويُذكر أن الزلازل القريبة من سطح الأرض عادة ما تكون أكثر تدميرًا.

وشعر سكان إسطنبول وعدد من المحافظات المجاورة مثل بورصة ومانيسا وإزمير بالهزات القوية التي تلتها سلسلة من الهزات الارتدادية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن ثلاثة مبانٍ مهجورة ومتجرًا مكونًا من طابقين انهارت في سنديرجي، موضحًا أن هذه الأبنية كانت متضررة سلفًا من زلازل سابقة.

من جهته، أعلن حاكم باليكسير إسماعيل أوستا أوغلو إصابة 22 شخصًا، بينهم 18 قفزوا من الشرفات نتيجة الهلع، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات وُصفت بالطفيفة.

وأكد مدير منطقة سنديرجي، دوغوكان كويونجو، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، أنه "حتى الآن لم تُسجل أي خسائر في الأرواح، لكن أعمال التقييم الميداني لا تزال جارية".

1_1_11zon

وأظهرت تسجيلات من كاميرات المراقبة في مدينة مانيسا اهتزاز أعمدة الإنارة وتدفق مياه المسابح إلى الخارج، بينما تمايلت المنتجات على أرفف المتاجر أثناء الزلزال.

وكانت منطقة سنديرجي قد شهدت في أغسطس الماضي زلزالًا مماثلًا بقوة 6.1 درجة، أسفر حينها عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وذكرت قناة خبر تورك أن العديد من سكان سنديرجي أمضوا الليل في العراء خوفًا من العودة إلى منازلهم، بينما فتحت السلطات المساجد والمدارس والصالات الرياضية لاستقبال من يرفضون العودة، خاصة مع بدء تساقط الأمطار.

وفي إسطنبول، خرج السكان إلى الشوارع عند وقوع الزلزال، في حين وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال فرق لتقييم الأضرار ميدانيًا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها تُجري بالتعاون مع المؤسسات المعنية عمليات فحص وتقييم للأضرار في المناطق المتضررة. كما حذّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من احتمال وقوع إصابات وأضرار إضافية نتيجة النشاط الزلزالي، بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ستار.

2_2_11zon

وتقع تركيا على مجموعة من خطوط الصدع النشطة، ما يجعلها عرضة لزلازل متكررة. ففي عام 2023، تسبب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة في مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا، إلى جانب تدمير مئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وجنوبية شرقية، بينما لقي نحو 6 آلاف شخص آخرين حتفهم في شمال سوريا جراء الزلزال ذاته.

زلزال تركيا انهيار منازل تركيا إدارة الكوارث والطوارئ التركية قياس ريختر

