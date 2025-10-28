إعلان

قرقاش يُعلق على سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر

كتب : مصراوي

11:18 ص 28/10/2025

ميليشيا الدعم السريع

وكالات

اعتبر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن فقدان الجيش السوداني السيطرة على مدينة الفاشر يستدعي التعامل بـ"قدر من التعقّل والواقعية"، مشددًا على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في السودان.

وكتب قرقاش على صفحته في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إن خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تتطلب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد".

وأضاف المستشار الرئاسي الإماراتي أن "بيان الرباعية وخريطة الطريق يشكّلان الإطار الذي يحظى بدعم دولي لاستعادة الاستقرار في السودان"، مؤكدًا أن "الوضع الإنساني المتدهور لا يحتمل أي تصعيد إضافي".

وكانت قوات "الدعم السريع" السودانية شبه العسكرية قد أعلنت، يوم الاثنين، سيطرتها على مقر قيادة الجيش في مدينة الفاشر، آخر مواقع الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي البلاد.

وفي المقابل، صرّح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأن القيادة العسكرية الموجودة في مدينة الفاشر قدّرت ضرورة مغادرتها المدينة نتيجة ما تعرضت له من تدمير واسع وعمليات قتل ممنهجة ضد المدنيين.

