قالت منظمة "سرفايفل إنترناشيونال" المعنية بحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم الاثنين، إن هناك ما لا يقل عن 196 مجموعة من السكان الأصليين المنعزلين لا تزال تعيش في جميع أنحاء العالم، والعديد منها مهدد بالانقراض.



وأوضح التقرير أن هذه المجموعات هي عبارة عن مجتمعات من السكان الأصليين، الذين يعيشون في عزلة داخل الغابات بجميع أنحاء العالم وليس لديهم أي تفاعل مستمر وطوعي مع العالم الأوسع.



ويقول التقرير، الذي صدر بعنوان "شعوب غير متصلة: على حافة البقاء على قيد الحياة"، إن معظم هذه المجموعات موجودة في أمريكا الجنوبية، ووجودها معرض للخطر بسبب أنشطة قطع الأشجار بشكل غير قانوني وتجار المخدرات والمبشرين والمشروعات الضخمة المدعومة من الدولة.



ووصف التقرير الوضع في البرازيل وبيرو وكولومبيا وباراجواي بأنه مثير للقلق بشكل خاص.



وأضاف أن البرازيل، وهي موطن لما يقدر بنحو 100 مجموعة غير متصلة، تواجه الخطر الأكبر حيث أن العديد من المناطق المحمية قد تم فتحها أمام الغرباء أو ألغيت تماما، مما يمهد الطريق أمام إزالة الغابات والاستيلاء على الأراضي.