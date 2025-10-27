منسقة أممية: المدنيون في الفاشر يحاولون الفرار لكن الطرق غير آمنة

وكالات



قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية بالسودان، إن المدنيون في مدينة الفاشر بالسودان يحاولون الفرار من مداهمات قوات الدعم السريع، لكن الطرق التي يسلكونها غير آمنة.



ودعت المنسقة الأممية خلال تصريحات إعلامية لها اليوم الإثنين، قوات الدعم السريع إلى توفير ممر آمن للمدنيين لخروجهم وهروبهم من الموت، متابعة: "على الدعم السريع السماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الفاشر".



وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة بإقليم دارفور، إن مليشيا الدعم السريع نفذت منذ السبت الماضي أعمالا انتقامية في حق المدنيين بمدينة الفاشر.



وأكدت الصحة بـ"دارفور" خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن الدعم السريع ارتكبت مجازر بشعة وتصفيات جسدية وتطهيرا عرقيا وقتلا ممنهجا في حق المدنيين بالسودان.



وأضافت: "مدينة الفاشر تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم بسبب ما تعرضت له من مجازر".



وطالبت وزارة الصحة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في الفاشر.