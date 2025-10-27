سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السيسي

قدم حمد عبيد الزعابي أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الرئاسة المصرية بقصر الاتحادية.

وأشارت السفارة الإماراتية في القاهرة في بيان لها، إلى أن السفير الجديد نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس السيسي وتمنياتهم لمصر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس السيسي، السفير تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى الرئيس السيسي التوفيق للسفير في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.