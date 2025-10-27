إعلان

سموتريتش: الحرب لم تنته ولن نسمح بإعادة إعمار غزة

كتب : مصراوي

05:34 م 27/10/2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

وكالات


قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب لم تنتهي بعد والاختبار سيكون في نزع السلاح من قطاع غزة.


وأكد سموتريتش خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة من دون نزع السلاح وأمن تل أبيب أولا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرر إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجنوب إسرائيل لأول مرة منذ إعلانها في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يعكس "الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد"، مضيفًا أن هذا الوضع تحقق "بفضل العمل الدؤوب والقوي الذي نفذه مقاتلونا الأبطال ضد حماس على مدار العامين الماضيين"، حسب تعبيره.

وذكر كاتس، أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب المعلنة، وفي مقدمتها "إعادة جميع المدنيين الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة".

بتسلئيل سموتريتش الحرب إعادة إعمار غزة نزع السلاح

