إسرائيل تكشف رسميًا موقفها من مشاركة تركيا في قوة حفظ الاستقرار بغزة

كتب : مصراوي

02:29 م 27/10/2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، بشكل صريح أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في إرسال قوات إلى غزة ضمن "قوة الاستقرار الدولية" المقرر إرسالها إلى القطاع، قائلًا: "لن نسمح بذلك".

وقال ساعر، في تصريحات اليوم، إن الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة يجب أن تكون على الأقل "عادلة مع إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "من المهم ألا تشكل غزة في المستقبل تهديدًا لدولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي وقتٍ سابق، كشفت الولايات المتحدة عن أسماء بعض الدول التي قد تشارك في "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، لافتة إلى أن من بينها بلدين عربيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في غزة تتقدم وإن قوة دولية سيتم نشرها قريبًا، وذلك بعد اجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد عبد الرحمن آل ثاني، خلال توقف طائرته الرئاسية للتزود بالوقود في الدوحة قبل التوجه إلى ماليزيا.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه من المرجح أن يتم استبعاد تركيا من قوة الاستقرار المكونة من 5000 جندي والتي من المقرر تشكيلها داخل غزة، وذلك بعدما أوضحت إسرائيل أنها لا تريد مشاركة قوات تركية، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.


