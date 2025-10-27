إعلان

ترامب يٌغادر ماليزيا متوجهًا إلى اليابان في ثاني محطات جولته الأسيوية

كتب : مصراوي

05:22 ص 27/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، ماليزيا متوجها إلى اليابان في ثاني محطات جولته الأسيوية، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطار كوالالمبور، أمس الأحد، ليبدأ جولته الآسيوية.

وكانت فرقة رقص محلية في استقبال ترامب أثناء سيره على السجادة الحمراء مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وقد خرج ترامب عن مساره على السجادة الحمراء ورقص أمام أفراد الفرقة لنحو 10 ثواني.

