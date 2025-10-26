مستشار ترامب: العالم يراقب أفعال قوات الدعم السريع في الفاشر بقلق بالغ

وكالات

طالب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، من قوات الدعم السريع التحرك سريعًأ لحماية المدنيين بالفاشر ومنع المزيد من المعاناة.

وقال بولس خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه يجب فتح ممرات إنسانية فوراً لتمكين المدنيين في الفاشر من الوصول إلى مناطق آمنة.

وأكد مستشار ترامب للشؤون الإفريقية، أن العالم يراقب أفعال قوات الدعم السريع في الفاشر بقلق بالغ.

وفي وقت سابق، أعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، السيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع بالسودان: "تمكنا من تحرير الفرقة السادسة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وألحقنا خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى"، وفق زعمها.

وادعت أنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة "تأسيس" على توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتوفير احتياجاتهم.

وأمس السبت، أعلن الباشا طبيق، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان.

ولكن قالت مصادر في الجيش السوداني، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للدعم السريع على مدينة بارا.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت، السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.