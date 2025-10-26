إعلان

"توعّد بذبح وقتل العرب".. صحفي إسرائيلي متطرف يهاجم نتنياهو- فيديو

كتب : مصراوي

06:14 م 26/10/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"توعّد بذبح وقتل العرب".. صحفي إسرائيلي متطرف يهاجم نتنياهو- فيديو

مصراوي

في حدث نادر، ظهر الصحفي الإسرائيلي المتطرف شاي جولدن، المعروف بمعاداته المطلقة للعرب وهو يهاجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتحدّث جولدن عن ما أسماه "إرث" نتنياهو، قائلا: "لا يمكنك التهرب من التاريخ.. حى وإن مر 300 عام سيتذكر الناس عنك شيئا واحدا وهو أنك كنت رئيس حكومة 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى)"

وأكد جولدن في رسالة موجّهة إلى نتيناهو، أن "الإسرائيليين لن يتذكر إيران، ولا حزب الله، أو الإصلاح القضائي، لكنهم سيتذكرون مقتل أكبر عدد من اليهود منذ الهولوكوست في ولايتك".

وفي وقت سابق، أطلق جولدن تصريحات اعتُبرت تهديدا بالعنف غير المسبوق في الخطاب الإعلامي، حيث قال:" سندمركم، إننا قادمون إلى غزة، وكذلك لبنان، حتى أننا سنأتي إلى إيران، بل سنأتي إلى كل مكان".

وأذاف في تصريحاته: "أيمكنكم تخيل كم سنذبح ونقتل؟، عمليات القتل والذبح هذه لن تشهدوا مثيلا لها في تاريخ العرب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحفي الإسرائيلي المتطرف شاي جولدن صحفي إسرائيلي متطرف يهاجم نتنياهو صحفي إسرائيلي يتوعد بذبح العرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي