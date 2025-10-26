"توعّد بذبح وقتل العرب".. صحفي إسرائيلي متطرف يهاجم نتنياهو- فيديو

مصراوي

في حدث نادر، ظهر الصحفي الإسرائيلي المتطرف شاي جولدن، المعروف بمعاداته المطلقة للعرب وهو يهاجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتحدّث جولدن عن ما أسماه "إرث" نتنياهو، قائلا: "لا يمكنك التهرب من التاريخ.. حى وإن مر 300 عام سيتذكر الناس عنك شيئا واحدا وهو أنك كنت رئيس حكومة 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى)"

وأكد جولدن في رسالة موجّهة إلى نتيناهو، أن "الإسرائيليين لن يتذكر إيران، ولا حزب الله، أو الإصلاح القضائي، لكنهم سيتذكرون مقتل أكبر عدد من اليهود منذ الهولوكوست في ولايتك".

وفي وقت سابق، أطلق جولدن تصريحات اعتُبرت تهديدا بالعنف غير المسبوق في الخطاب الإعلامي، حيث قال:" سندمركم، إننا قادمون إلى غزة، وكذلك لبنان، حتى أننا سنأتي إلى إيران، بل سنأتي إلى كل مكان".

وأذاف في تصريحاته: "أيمكنكم تخيل كم سنذبح ونقتل؟، عمليات القتل والذبح هذه لن تشهدوا مثيلا لها في تاريخ العرب".