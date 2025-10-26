واشنطن: ترامب وشي سيوقعان اتفاق "تيك توك" خلال لقائهما الخميس

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأنه تم تفادي زيادة التعريفة الجمركية على السلع الصينية، وبأن بكين وافقت على تأجيل تفعيل نظام تراخيص تصدير المعادن النادرة الجديد لمدة عام.

وقال بيسنت، إن تفاصيل صفقة "تيك توك" تم تسويتها، مشيرًا إلى أن الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، سيتمكنان من إتمام الصفقة في كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل.

وأعلن بيسنت، اليوم الأحد، أنه توصل إلى "إطار عمل جوهري للغاية" مع نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفينج، من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية وتحقيق تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.

وصرح بيسنت، خلال تسجيل مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، أن الإطار الذي تم التوصل إليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور، سيسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج بمناقشة المزيد من التعاون التجاري الأسبوع المقبل.

وذكر أن جدول الأعمال سيشمل تحقيق توازن أكبر في التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وشراء الصين لفول الصويا الأمريكي ومنتجات زراعية أخرى، والسيطرة على أزمة مخدر الفنتانيل الأمريكي.

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن تُطبّق الولايات المتحدة تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، أجاب بيسنت: "لا، لا أتوقع ذلك، وأتوقع أيضًا أن نحصل على تأجيلٍ ما لضوابط تصدير المعادن النادرة التي ناقشها الجانب الصيني". وأضاف بيسنت أن الشروط النهائية سيُحدّدها الزعيمان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".