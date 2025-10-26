بينهم 7 أطفال.. مقتل وإصابة العشرات جراء هجوم روسي على كييف

يف - (د ب أ)

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 29 آخرين بينهم سبعة أطفال جراء هجوم روسي على العاصمة كييف.

وقال البيان "تعرضت العاصمة لهجوم من العدو للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان "في أحد المواقع، استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنيا من تسعة طوابق، وتم إنقاذ 13 شخصا من الطوابق العليا".

وقال البيان إن طائرة مسيرة أصابت مبنى متعدد الطوابق في منطقة أوبولونسكي، لكن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي حريق في الموقع، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 29 شخصا، بينهم سبعة أطفال، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.