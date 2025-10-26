إعلان

فيديو- ترامب يرقص لحظة وصوله إلى ماليزيا

كتب : مصراوي

09:50 ص 26/10/2025

دونالد ترامب

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطار كوالالمبور اليوم الأحد، ليبدأ جولته الآسيوية.

وكانت فرقة رقص محلية في استقبال ترامب أثناء سيره على السجادة الحمراء مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وقد خرج ترامب عن مساره على السجادة الحمراء ورقص أمام أفراد الفرقة لنحو 10 ثواني.

ويتواجد ترامب في آسيا لعدة أيام للقاء القادة الإقليميين، ومن المقرر أن يلتقى الخميس المقبل بالرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

