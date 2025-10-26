إعلان

بينهم 4 أطفال.. 14 مصابًا في هجوم جوي روسي على كييف

كتب : مصراوي

07:06 ص 26/10/2025

هجوم روسي

وكالات

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، أن 4 أطفال كانوا من بين 14 شخصا أصيبوا في هجوم جوي روسي أثناء الليل على كييف.

وقالت الإدارة: "الجميع يتلقون المساعدةالطبية، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

بدوره أوضح فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف في وقت سابق اليوم الأحد، أن مبنيين سكنيين شاهقين تعرضا لأضرار جراء الهجوم.

ولم يذكر ما إذا كان الهجوم استهدف المنبيين على نحومباشر، أم أن الحطام المتساقط من الصواريخ التي يتم التصدي لها هو الذي سقط عليهما.

ولم يتضح حتى الآن الحجم الكامل للأضرار وحجم الهجوم.

وظلت كييف والمنطقة المحيطة بها تحت إنذار الغارات الجوية لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا قبل أن تلغيها القوات الجوية في حوالي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي بعضهما البعض، لكن آلاف القتلى سقطوا في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين، وفقا للغد.

هجوم روسي هجوم روسي على كييف روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية حرب روسيا وأوكرانيا

إعلان

