ترامب: سأوقع معاهدة السلام بين كمبوديا وتايلاند فور وصولي إلى ماليزيا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن توقيع إعلان تسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيجري بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا.

أفادت القناة التلفزيونية التايلاندية الحكومية "Thai PBS"، نقلا عن مجلس الوزراء، أن رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشانفيراكول، بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند سيريكيت، طلب من ماليزيا والولايات المتحدة تأجيل توقيع الإعلان حول العلاقات بين تايلاند وكمبوديا على هامش قمة "آسيان"، والذي يُطلق عليه أيضا اسم "الإعلان السلامي" الخاص بتهدئة وتطبيع العلاقات الثنائية.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "أنا في طريقي إلى ماليزيا، سأوقع معاهدة السلام العظيمة التي نظمتها بفخر بين كمبوديا وتايلاند بعد الوصول، سألتقي برئيس وزرائهم الرائع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في هذا الحدث المهم، سنوقع معاهدة السلام فور وصولنا".

وبالتالي، سيتم توقيع الإعلان ليس في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، كما كان مخططا في البداية، ولكن حوالي الساعة 6:00 بتوقيت موسكو، عندما من المتوقع وصول طائرة ترامب، كما يستدل من الجدول الزمني الذي نشره البيت الأبيض سابقا.

وانتقل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى مرحلة الاشتباكات العنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات في الفترة من 24 إلى 29 يوليو الماضي، وانتهى بوقف لإطلاق النار عبر وساطة من الولايات المتحدة والصين وماليزيا، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في عام 2025، والتي تضم كلًا من تايلاند وكمبوديا، وفقا لروسيا اليوم.