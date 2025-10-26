استشهاد شخصين في غارات إسرائيلية جنوب لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين إثر شن إسرائيل هجمات استهدفت مناطق في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيدا وإصابة مواطن بجروح".

ولاحقا، أفادت الوزارة في بيان، أن غارة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة، قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال زين العابدين حسين فتوني، مشيرا إلى أنه كان "قياديا في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بالعربية، أن الجيش اغتال قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان.

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، إذ استشهد شخصان الجمعة جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصرا "كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية" للحزب.

وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، على جنوب البلاد وشرقها عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم مسنة، وفقا لسكاي نيوز.