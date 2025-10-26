إعلان

وزير خارجية أمريكا: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال قطاع غزة

كتب : مصراوي

01:53 ص 26/10/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن إسرائيل لا مصلحة لها في احتلال غزة، وإنه لا يتصور تقسيما دائما للقطاع.

وأضاف روبيو، أنه سيتم نشر قوة دولية تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لضمان الأمن في كل أنحاء قطاع غزة.

وأوضح: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".

وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك".

وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد"، مضيفا أن "الإسرائيليين لا مصلحة لديهم في احتلال غزة"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي احتلال قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل قوات إسرائيلية تتوغل في سوريا قراصنة إيرانيون يخترقون شركة دفاعية إسرائيلية انتشال جثامين الرهائن الإسرائيليين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)