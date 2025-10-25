إعلان

السيادة السوداني: ما تقوم به الدعم السريع هو تدمير متعمّد لمؤسسات الدولة

كتب : مصراوي

09:29 م 25/10/2025

مجلس السيادة السوداني

مصراوي

أدان مجلس السيادة السوداني في بيان، الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكابها بحق المواطنين.

وجدد مجلس السيادة السوداني، التأكيد على إدانته ما تقوم به مليشيا الدعم السريع من تدمير متعمد لمؤسسات الدولة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية.

وحمّل المجلس المليشيا المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر، مشددا على أن استمرار الأعمال الإرهابية الآثمة يثبت حجم الخطر الذي تمثله مليشيات الدعم السريع على أمن واستقرار البلاد.

وأعلن الجيش السوداني في بيان، التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من 5 محاور.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا هجمات بطائرات مسيرة في عدّة مواقع من البلاد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقالت الدعم السريع، إنها سيطرت على مواقع استراتيجية بمحيط الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني، موضحة أنها سيطرت على بيت متحف السلطان دينار ومبنى بنك السودان المركزي.

