الكويت - (د ب أ)

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم السبت إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادًا إلى جزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادًا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصًا على سلامة الجميع.