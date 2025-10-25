بسبب الهجوم الروسي.. وزيرة الاقتصاد الألمانية تحتمي بملجأ في كييف ليلا

كييف (د ب أ)

خلال الغارة الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، اضطرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى دخول أحد الملاجئ خلال الليل.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد اليوم السبت، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إنّ التجربة كانت بالنسبة لها مؤلمة، وأعربت عن أسفها لأن هذه التجربة المؤلمة صارت من "الحياة اليومية الحزينة للأوكرانيين".

وأضافت رايشه: "لقد اتضح لي خلال تلك الليلة مرة أخرى وبشكل واضح جدًا أن هجمات روسيا على الشعب الأوكراني تهدف إلى إنهاكه".

وقد أسفر الهجوم على كييف عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وكانت رايشه وصلت، أمس الجمعة، إلى أوكرانيا برفقة وفد اقتصادي في زيارة تستمر عدة أيام. ورأت الوزيرة الألمانية أن الهجمات التي تستهدف شبكات الكهرباء والتدفئة قبيل موسم الشتاء تمثل خطراً كبيراً، ووعدت البلد الذي مزقته الحرب بتقديم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي دمرتها الحرب، مشيرة إلى أن بلادها لن تتخلى عن الأوكرانيين.

ووفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استخدمت روسيا خلال الهجوم الليلي إلى جانب عشرات الطائرات المسيّرة، 9 صواريخ باليستية.

وأضاف أن "العدو" أطلق منذ بداية العام ما يقرب من 770 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 50 صاروخًا مجنحًا على الأراضي الأوكرانية. وتختلف الصواريخ الباليستية عن الصواريخ المجنحة في أن الأولى تُسرَّع فقط في مرحلة الإطلاق ثم تتبع مسارًا مقوسًا نحو الهدف، بينما تمتلك الصواريخ المجنحة (كروز) محركات داخلية تتيح لها الطيران على ارتفاع منخفض لفترات طويلة.