وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، "إذا أراد اللقاء بي وتجمعني علاقة ممتازة به".

واعترف ترامب، اليوم السبت، بأن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعًا ما".

وعندما سُئل على متن الطائرة الرئاسية عما إذا كان منفتحًا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كدولة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، أجاب ترامب: "حسنًا، أعتقد أنها قوة نووية نوعًا ما".

وأضاف ترامب: "وعندما تقول إنه يجب الاعتراف بها كقوة نووية، حسنًا، لديهم الكثير من الأسلحة النووية، سأقول ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبيل مغادرته في رحلة إلى آسيا، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أثناء وجوده في كوريا الجنوبية.

وردًا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض حول إمكانية عقد لقاء، قال ترامب: "أود ذلك، هو يعلم أننا ذاهبون إلى هناك". وأضاف: "لا أعرف، لقد أبلغناه، هو يعلم أنني قادم"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع ترامب حديثه عن كيم، الذي التقاه آخر مرة في عام 2019 خلال فترة رئاسته الأولى، قائلًا: "أتفق معه بشكل جيد جدًا".

ومن المقرر أن يقوم ترامب، الذي غادر واشنطن مساء الجمعة، بجولة مدتها 5 أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير الماضي.