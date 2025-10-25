مقتل 3 وإصابة 17 إثر هجمات روسية على أوكرانيا.. وموسكو تسقط 121 طائرة

كييف (أ ب)

أفاد مسؤولون محليون، بأن هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وقال تيمور تكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كيييف، إن شخصًا قُتِل وأُصيب 10 آخرين في هجوم بصاروخ باليستي في الساعات الأولى من اليوم السبت. وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني إن 3 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

واندلع حريق في مبنى غير سكني في أحد المواقع بينما سقط الحطام من صواريخ جرى اعتراضها، في منطقة مفتوحة في موقع آخر، لتلحق أضرار بالنوافذ في المباني القريبة، بحسب ما كتبه جهاز الطوارئ عبر تليجرام.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تليجرام خلال الهجوم": "انفجارات في العاصمة. المدينة تتعرض لهجوم باليستي".

وفي منطقة دنيبروبتروفسك، قُتِل شخصان وأُصيب 7 آخرين، بحسب القائم بأعمال الحاكم الإقليمي فلاديسلاف هايفانينكو، مضيفًا أن أضرارًا لحقت بالمباني السكنية والمنازل الخاصة ومبنى خارجي ومتجرًا ومركبة واحدة على الأقل في القصف.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 9 صواريخ و62 طائرة مسيرة، اعترضت الدفاعات الجوية منها 4 صواريخ و50 طائرة بدون طيار.

وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 121 طائرة أوكرانية مسيرة فوق روسيا خلال الليل.