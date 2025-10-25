إعلان

7 آلاف طن من الذخائر غير المنفجرة في غزة.. وإزالتها قد تستغرق 30 عامًا

كتب : مصراوي

08:39 ص 25/10/2025

جانب من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (الجزيرة)

كشفت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية لمنظمات الإغاثة عن وجود أكثر من 7 آلاف طن من الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة، مما يشكل خطرًا طويل الأمد على حياة المدنيين.

وتشير التقديرات، وفق قناة الجزيرة، إلى أن إزالة هذه المخلفات الحربية قد يستغرق ما بين 20 إلى 30 عامًا، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع للتعامل مع الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر محلية، فجر اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بتحليق طائرات مسيّرة على ارتفاعات منخفضة في أجواء غربي المدينة.

قطاع غزة ذخائر غير منفجرة مخلفات الحرب حي الشجاعية أخبار غزة الأمم المتحدة

