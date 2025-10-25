(أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد إنهاء جميع مفاوضات التجارة مع كندا بسبب إعلان تلفزيوني مولته إحدى المقاطعات الكندية، استخدم عبارات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية - مما دفع رئيس وزراء المقاطعة لاحقا لسحب الإعلان.

وجاء إعلان ترامب الذي نشره على موقعه للتواصل الاجتماعي ليلة أمس الخميس، ليزيد من حدة التوتر مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، بعد أن صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني بأنه يخطط لمضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية لترامب.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن رد فعل ترامب جاء تتويجا لشعور الإدارة الأمريكية بالإحباط طويل الأمد والمحتقن بشأن استراتيجية كندا في محادثات التجارة.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، الذي مولت مقاطعته الإعلان، إنه سيتم سحب الإعلان.

وقال فورد إنه بعد حديثه مع رئيس الوزراء مارك كارني قرر تعليق حملة الإعلانات اعتبارا من يوم الاثنين القادم حتى يمكن استئناف محادثات التجارة.

وأضاف فورد أن حملة الإعلانات حققت هدفها بعد وصولها إلى الجمهور الأمريكي على أرفع المستويات.