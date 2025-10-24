وكالات

أكدت القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، إنها اتفقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط".

وأضافت أنها اتفقت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع، مؤكدة أهمية استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، على أنها ستواصل العمل المشترك لتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.