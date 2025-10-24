روبيو: لا خطة بديلة لخطة ترامب بشأن غزة ونعمل على ضمان نجاحها



وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لا خطة بديلة لخطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة، وأكد التزام واشنطن بتنفيذ بنودها.

وقال روبيو، خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري بتل أبيب، "نشعر بالفخر تجاه الأيام الأولى من تطبيق خطة وقف الحرب، وما حققناه من تقدم في 12 يوما في غزة تاريخي".

وأشار روبيو إلى وجود تحديات في تنفيذ الاتفاق، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية تجاوزها.

وفيما يتعلق بالقوة الدولية المزمع نشرها في غزة، قال روبيو إنه لم يتم تشكيل القوة بعد، وأضاف أن هناك دولا كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة، وشدد على ضرورة خلق الظروف المناسبة لعمل تلك القوة.

وقال روبيو إن القوة الدولية يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح تجاهها.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأكد روبيو أهمية التأكد من صمود وقف إطلاق النار دون عراقيل، لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.