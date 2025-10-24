الرئيس الكوري الجنوبي يعقد قمتين مع ترامب وشي خلال منتدى "أبيك"

سول- (د ب أ)

أعلن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي وي سونج-لاك، اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج سيقومان بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل.

وأضاف وي للصحفيين أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج سيعقد محادثات قمة مع ترامب في 29 أكتوبر، ومحادثات قمة مع شي في الأول من نوفمبر، مضيفًا أن المحادثات ستُعقد في مدينة جيونغجو، مكان انعقاد قمة "أبيك"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف وي أن الاستعدادات جارية أيضًا لمحادثات قمة بين لي ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي خلال قمة أبيك.

وأضاف أنه في حين تراقب سول إمكانية عقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون خلال زيارة ترامب إلى البلاد، لا توجد أي تطورات جديدة حتى الآن.

هذا وسيجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ قادة ووفودًا من 21 اقتصادًا عضوًا، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان.