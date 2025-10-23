

وكالات

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، مجددا في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون حول تمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 22 يوما.

وصوت 54 عضوا في المجلس إلى جانب مشروع القانون حول تمويل الحكومة الذي قدمه الجمهوريون، مقابل 46 صوتا ضد المشروع، لكن المشروع لم يتمكن من الحصول على الـ 60 صوتا الضرورية لتمريره.

يشار إلى أن 3 مشرعين ديمقراطيين أيدوا المشروع مع الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي، وبالتالي فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمويل الحكومة للمرة الـ 12 على التوالي.

ويعتبر الإغلاق الحكومي الحالي ثاني أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي، حيث استمر أول أطول فترة إغلاق 35 يوما، وذلك خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في ديسمبر 2018 – يناير 2019، وفقا لروسيا اليوم.