إعلان

للمرة الـ 12.. مجلس الشيوخ يفشل مجددًا في الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية

كتب : مصراوي

05:14 ص 23/10/2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، مجددا في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون حول تمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 22 يوما.

وصوت 54 عضوا في المجلس إلى جانب مشروع القانون حول تمويل الحكومة الذي قدمه الجمهوريون، مقابل 46 صوتا ضد المشروع، لكن المشروع لم يتمكن من الحصول على الـ 60 صوتا الضرورية لتمريره.

يشار إلى أن 3 مشرعين ديمقراطيين أيدوا المشروع مع الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي، وبالتالي فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمويل الحكومة للمرة الـ 12 على التوالي.

ويعتبر الإغلاق الحكومي الحالي ثاني أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي، حيث استمر أول أطول فترة إغلاق 35 يوما، وذلك خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في ديسمبر 2018 – يناير 2019، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ الأمريكي الشيوخ الأمريكي تمويل الحكومة الأمريكية فشل تمويل الحكومة الأمريكية الإغلاق الحكومي في أمريكا أمريكا ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان