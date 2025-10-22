ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا إلى نحو 1.26 مليون شخص

(د ب أ)

عاود عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا إلى الارتفاع من جديد في الفترة الأخيرة، ويُرجَّح أن يكون ذلك مرتبطًا من جهة بتخفيف قواعد مغادرة البلاد للشبان الأوكرانيين، بينما يرى وزير داخلية ولاية سكسونيا آرمين شوشتر، أن هناك سببًا آخر أيضًا يتمثل في تشديد قانون إقامة اللاجئين الأوكرانيين في بولندا المجاورة لألمانيا.

ووفقًا لما ذكرته متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية ردًا على استفسار، فإن عدد الأوكرانيين المقيمين في ألمانيا ممن دخلوا البلاد منذ 24 فبراير على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وصل إلى قرابة 1.26مليون شخص بحلول منتصف أكتوبر الجاري، وكان هذا العدد وصل إلى 1.18 مليون شخص في نفس الفترة قبل عام.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية وبدأت تعبئة عسكرية عامة تم تمديدها بشكل متكرر منذ ذلك الحين، وتحظر هذه الأحكام على الرجال الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية الإلزامية والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و60 عامًا مغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.

وفي أغسطس الماضي، تم رفع حظر السفر المفروض على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الشبان المغادرين، من بينهم من توجهوا إلى ألمانيا.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في هذا السياق:" يُرجَّح حاليًا أن هذه الزيادة المؤقتة في أعداد المهاجرين، تمثل المرحلة الأولى بعد دخول القواعد الجديدة التي أقرتها أوكرانيا في الصيف حيّز التنفيذ، ومن المتوقع أن تنخفض أعداد الشباب الباحثين عن الحماية لاحقًا".

ولا يُطلب من اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا أو في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تقديم طلب لجوء رسمي، إذ يُمنحون إقامة مؤقتة بموجب ما يعرف بـ توجيه التدفق الجماعي الذي يتيح لهم أيضًا العمل مباشرة بعد الوصول.

وتم بالفعل تمديد الحماية المؤقتة على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى 4 مارس 2027.