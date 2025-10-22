نائب الرئيس الفلسطيني ورئيس المخابرات يزوران القاهرة اليوم

يصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة.



وفي هذا السياق، أفادت حركة فتح في بيان أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية بشأن الترتيبات اللاحقة لوقف إطلاق النار، وآليات تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.

يذكر أن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 9 أكتوبر الماضي، استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.