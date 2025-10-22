إعلان

نائب الرئيس الفلسطيني ورئيس المخابرات يزوران القاهرة اليوم

كتب : محمد جعفر

03:30 م 22/10/2025

نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة.


وفي هذا السياق، أفادت حركة فتح في بيان أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية بشأن الترتيبات اللاحقة لوقف إطلاق النار، وآليات تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.

يذكر أن الطرفان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 9 أكتوبر الماضي، استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نائب الرئيس الفلسطيني رئيس المخابرات يزوران القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا