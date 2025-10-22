واشنطن بوست: زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل إشارة لهيمنة واشنطن



وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى إسرائيل شكلت رسالة واضحة من واشنطن إلى جميع الأطراف مفادها أن الولايات المتحدة تمسك بزمام الأمور.

ذكرت أن هذه الزيارة حملت أيضا رسالة بأن واشنطن ستضمن انتقال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلته التالية بنجاح.

ونقلت الصحيفة عن جيل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، قولها إن الزيارة تُعد أيضًا وسيلة لمراقبة تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتأكد من التزامه بعدم استئناف القتال في غزة، ووصفتها بأنها "إشارة إلى ضعف إسرائيل أمام إدارة ترامب".

وأضافت تالشير، أن حضور فانس بهذا التوقيت يعكس رغبة واشنطن في الإشراف المباشر على التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة، لضمان بقاء الاتفاق على مساره الصحيح ومنع أي تصعيد قد يعرقل المسار الدبلوماسي.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن ما يحدث أمر غير مسبوق، مضيفًا أن نتنياهو حوّل إسرائيل إلى دولة تابعة للولايات المتحدة فما تقوله أمريكا تفعله إسرائيل.

وأشار المصدر إلى أن مستوى التدخل الأمريكي في القرارات الإسرائيلية بلغ حدا غير مألوف، معتبرًا أن هذه الزيارة تعكس حجم النفوذ الذي تمارسه واشنطن حاليًا في إدارة الملف الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب روسيا اليوم.