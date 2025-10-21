زيلينسكي: لن يتحقق السلام إلا من خلال الضغط على روسيا

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنه بمجرد أن يخف الضغط قليلا، تحاول روسيا التراجع عن الدبلوماسية، ومع اقتراب فصل الشتاء، تقوم بشن هجمات شبه يومية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "في منطقتي تشيرنيهيف وسومي، تجري الآن أعمال الإصلاح في كل مكان بعد الهجمات الروسية على بنيتنا التحتية للطاقة. حتى أنهم استخدموا طائرات مسيرة لمهاجمة المحولات في منطقة زابوريجيا. أتوجه بالشكر إلى فرق الإصلاح، وعمال الطاقة، وجميع الخدمات البلدية، وخدمة الطوارئ الحكومية، الذين يعملون على مدار الساعة تقريبا لدعم السكان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأكد زيلينسكي على ضرورة أن يعمل الدبلوماسيون والقادة السياسيون بنفس القدر من النشاط والكفاءة.

وأضاف زيلينسكي أنه "قبل بضعة أسابيع، عندما شعر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوجود ضغط حقيقي وتهديد من صواريخ توماهوك، أبدى على الفور استعداده للعودة إلى الدبلوماسية. لكن بمجرد أن خف الضغط قليلا، بدأ الروس محاولات التراجع عن الدبلوماسية وتأجيل الحوار".

وقال زيلينسكي إن "تكتيك روسيا هو قتل الأشخاص ونشر الرعب عبر البرد. ومع اقتراب الشتاء، يهاجم الروس بنيتنا التحتية ومنشآت الطاقة لدينا يوميا. الضغط على روسيا وحده هو الكفيل بوقف هذا الوضع، وقدراتنا الدفاعية بعيدة المدى الكافية هي وحدها الكفيلة بإعادة بوتين إلى صوابه. يجب أن ننهي هذه الحرب، ولن يتحقق السلام إلا من خلال الضغط وحده".