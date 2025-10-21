موسكو: من المبكر للغاية الحديث حول لقاء لافروف وروبيو

موسكو- (د ب أ)

نفت روسيا التقارير التي تفيد بأنه تم إرجاء لقاء مقرر بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول " لا يمكن تأجيل أمر لم يتم الاتفاق عليه".

وقلل ريابكوف من أهمية اللقاء، قائلا إن هناك فكرة بشأن لقاء المسؤولين، ولكن ما زال من المبكر للغاية التباحث بشأن الموعد. وأضاف" ليس لدينا فكرة تقريبية بشأن التوقيت ولا مكان مثل هذا اللقاء".

ونقلت شبكة " سي إن إن" الإخبارية عن مصادر على صلة بالأمر القول إنه تم إرجاء اللقاء في الوقت الحالي. ولم يتم ذكر أسباب للإرجاء، ولكن قال مصدر إن روبيو ولافروف لديهما توقعات مختلفة بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وكان لافروف وروبيو قد تحدثا هاتفيا أمس الاثنين بشأن لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

ويتواجد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في واشنطن اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تركز المباحثات على الاستعداد لعقد قمة في بودابست بين الرئيسين الأمريكي والروسي.