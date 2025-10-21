إعلان

مؤسسة هند رجب: ندعو الجنائية الدولية لاعتقال الضالعين بقتل هند ومنقذيها

كتب : مصراوي

01:48 م 21/10/2025

مؤسسة هند رجب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

دعت مؤسسة "هند رجب" المحكمةَ الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة الـ24 الضالعين بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب ومنقذيها.

كما دعت المؤسسة إلى توسيع التحقيق ليشمل سرية "إمبراطورية مصاصي الدماء" التي تتبع الكتيبة 52 باللواء 401، والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401.

وقالت المؤسسة، إنها قدمت ملفًا بشأن مقتل هند من 120 صفحة بموجب المادة 15 إلى الجنائية الدولية في لاهاي، مضيفة أن الملف يحدد مسؤولية 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا عن مقتل هند و6 من عائلتها ومسعفي الهلال الأحمر.

ومؤسسة هند رجب، هي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست عام 2024 تكريمًا للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها في غزة العام الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤسسة هند رجب المحكمةَ الجنائية الدولية هند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص