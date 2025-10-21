أوكرانيا: 3 جرحى في خيرسون جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية

أعلن حاكم منطقة خيرسون، أوليكساندر بروكودين، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، بعدما شنت روسيا هجمات جوية جديدة على أوكرانيا خلال الليل.

وقال بروكودين إن الهجمات أسفرت عن اندلاع حرائق في مواقع القصف، وإلحاق الضرر بمبان سكنية ومؤسسة تعليمية ومنشأة اقتصادية.

وفي هجوم آخر باستخدام قنابل انزلاقية على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، أصيب 11 شخصا بصدمات نفسية حادة، بحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام المحلي.

وتتعرض مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد لهجمات روسية متكررة تستهدف البنية التحتية الحيوية للإمدادات.

وذكرت شركة المياه البلدية "تشيرنيهيف فودوكانال"، عبر منصة "تليجرام"، أن مرافقها، "مثل سائر أنحاء المدينة"، أصبحت بلا كهرباء، داعية السكان إلى تخزين المياه.

وذكرت تقارير أن العاملين في الشركة بدأوا تشغيل المرافق باستخدام مصادر طاقة بديلة صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت التقارير إن إمدادات المياه للطوابق الأولى من المباني السكنية متوفرة، لكن الإمدادات في الطوابق العليا تعتمد على طبيعة التضاريس. كما أقيمت نقاط توزيع مياه بالقرب من المجمعات السكنية، وتم تنظيم عمليات توصيل المياه إلى بعض أجزاء المدينة.