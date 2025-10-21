ترامب: نأمل أن يصبح الديمقراطيون أقل جنونًا.. ووسيقومون بفعل ذلك حتمًا

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن أمله في أن ينتهي الإغلاق الحكومي قريبا بأصوات ديمقراطية إضافية لدعم قرار جمهوري حول استئناف عمل الحكومة.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت، قد ألمح يوم الاثنين إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية قد ينتهي هذا الأسبوع.

قال ترامب: " نحن نأمل أن يصبح الديمقراطيون أقل جنونا وأن نحصل على الأصوات اللازمة قريبا".

وأشار إلى أن خصومه السياسيين، بدأوا يشعرون بالحاجة إلى "فعل ما هو صحيح للبلاد"، مضيفا: "سيقومون بفعل ذلك حتما".

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الإغلاق الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر الحالي بسبب فشل الكونجرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير"، وفقا لروسيا اليوم.