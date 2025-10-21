إعلان

رئيس فنلندا: مستعد لأكون مترجمًا بين ترامب وزيلينسكي

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، استعداده لأداء دور "المترجم" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

وقال ستوب: "أرى دوري جيدا ولذلك إذا كان بإمكاني أن أكون مفيدا في تسوية الأزمة الأوكرانية كمترجم بين زيلينسكي وترامب، فليكن هكذا، وهذا أمر رائع".

وأضاف: "إمكانية بعث الرسائل والاتصال بالرئيس الأمريكي مفيدة، ولكن يجب أن أبدي حذري، لأن ذلك قد ينتهي يوما ما".

ويأتي ذلك على خلفية لقاء الرئيس ترامب مع زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه جرى في أجواء متوترة، وفقا لروسيا اليوم.

