فرنسا تعرب عن أسفها لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان عن أسفه الشديد لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ادعائهم التعرض لهجوم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الاثنين، استمرار فرنسا في بذل الجهد في سبيل الوصول لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إسرائيل لفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى العودة، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدًا و74 مصابًا، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات وسط قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالقطاع.

كما أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.