إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

كتب : أسماء البتاكوشي

05:01 م 20/10/2025

باكستان وأفغانستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترحب جمهورية مصر العربية بتوصل كل من جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان في 19 أكتوبر 2025 لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنشاء آلية تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثين، عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للتوترات الحدودية بين البلدين وحقن الدماء واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد ضرورة الارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، مشددة على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية.


وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت توصل باكستان وأفغانستان إلى اتفاق بوقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات معنية بترسيخ السلام والاستقرار الدائم بين البلدين.

وقالت إنه تم "التوافق على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار، والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة، ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بين البلدين".

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن "تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوتر على الحدود بين البلدين، وأن تشكل أساساً متيناً للسلام المستدام في المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وقف إطلاق النار باكستان أفغانستان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط