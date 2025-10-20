مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

ترحب جمهورية مصر العربية بتوصل كل من جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان في 19 أكتوبر 2025 لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنشاء آلية تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثين، عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للتوترات الحدودية بين البلدين وحقن الدماء واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد ضرورة الارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، مشددة على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية.



وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت توصل باكستان وأفغانستان إلى اتفاق بوقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات معنية بترسيخ السلام والاستقرار الدائم بين البلدين.

وقالت إنه تم "التوافق على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار، والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة، ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بين البلدين".

وأعربت الخارجية القطرية عن تطلع الدوحة إلى أن "تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوتر على الحدود بين البلدين، وأن تشكل أساساً متيناً للسلام المستدام في المنطقة".