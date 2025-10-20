خَصَّ السفير الكندي في القاهرة، أولريك شانون، جزءًا من يومه الحافل ليقوم بجولة في شوارع مدينة الإسكندرية.

ونشرت السفارة الكندية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق جولته، حيث ظهر السفير مستمتعًا بالسير على كورنيش محطة الرمل وبتجربة ركوب الحنطور على البحر، ثم اتجه إلى منطقة بحري ليتذوق وجبة من الأسماك الطازجة في أحد أشهر مطاعمها.

واختتم شانون زيارته بتناول آيس كريم من محل معروف في المدينة، برفقة سائق الحنطور، في مشهد بسيط وودّي جذب أنظار المارة.

وقال خلال جولته معبرًا عن إعجابه: "عمار يا إسكندرية.. جئنا لنكتشفها بعيون كندية ونتعرف على أجدع ناس"، مضيفًا ، أن "لا أحد ينام في الإسكندرية".