عراقجي: إيران والصين وروسيا تؤكد عدم قانونية إعادة تفعيل آلية الزناد

طهران- (د ب أ)

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حسابه على تطبيق إكس مقتطفات من رسالة مشتركة من إيران والصين وروسيا موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأرفق بها منشورا على حسابه.

وقال عراقجي، في منشوره، أن الصين وإيران وروسيا تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) لتفعيل ما يسمى بآلية الزناد (أي إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيا على طهران إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية) باطلة من الأساس من الناحيتين القانونية والإجرائية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف وزير الخارجية أن الصين وإيران وروسيا "تؤكد على أنه وفقا للفقرة التنفيذية 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار تنتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2025."

وكانت إيران والصين وروسيا قد أرسلت رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تؤكد فيها إنتهاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق ببرنامج الطاقة النووية السلمي الخاص بإيران.