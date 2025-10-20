إعلان

وفاة 4 أشخاص في حريق بمدينة ليون الفرنسية

كتب : مصراوي

11:49 ص 20/10/2025

حريق- ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ليون- (د ب أ)

توفي أربعة أشخاص في حريق اندلع بعمارة من 10 طوابق في مدينة ليون الفرنسية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية ، نقلا عن مصادر بالمحافظة، أن حريقا اندلع عند الساعة الخامسة و10 دقائق في عمارة واقعة بشارع "اندري فيليب" بالدائرة الثالثة على مقربة من المحطة المركزية "بارت ديو".

وقال عمدة ليون إن رجلين وامرأتين توفوا في الحريق.

ودفعت السلطات بـ78 رجلا من فرق الإطفاء الذين وصلوا للسيطرة على الحريق عند الساعة السابعة صباحا.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اشتعال النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق وفاة 4 أشخاص مدينة ليون الفرنسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل