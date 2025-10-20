وفاة 4 أشخاص في حريق بمدينة ليون الفرنسية

ليون- (د ب أ)

توفي أربعة أشخاص في حريق اندلع بعمارة من 10 طوابق في مدينة ليون الفرنسية صباح اليوم الاثنين.

وذكرت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية ، نقلا عن مصادر بالمحافظة، أن حريقا اندلع عند الساعة الخامسة و10 دقائق في عمارة واقعة بشارع "اندري فيليب" بالدائرة الثالثة على مقربة من المحطة المركزية "بارت ديو".

وقال عمدة ليون إن رجلين وامرأتين توفوا في الحريق.

ودفعت السلطات بـ78 رجلا من فرق الإطفاء الذين وصلوا للسيطرة على الحريق عند الساعة السابعة صباحا.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اشتعال النيران.