جيش الاحتلال: استهدفنا عناصر من المقاومة اقتربوا من قواتنا بالشجاعية

كتب : مصراوي

11:40 ص 20/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته منتشرة وِفق اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل التعامل مع "أي تهديد مباشر".

وزعم جيش الاحتلال، أنه رصد مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواته في الشجاعية، ما دفع القوات إلى إطلاق النار عليهما.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ومن جانبه، أعلن مستشفى العودة، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدًا و74 مصابًا، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات وسط قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالقطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة خان يونس

