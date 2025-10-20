آلاف الحريديم يحتجون ضد التجنيد الإجباري بالجيش

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن آلاف الحريديم احتجوا ضد التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي أمام قنصلية تل أبيب في نيويورك.

واحتج آلاف اليهود الحريديم أمام القنصلية الإسرائيلية في نيويورك على ما يصفونه بـ"الاضطهاد الديني والتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي".

ونظم الاحتجاج "المؤتمر الحاخامي المركزي" بمشاركة حاخامات من جماعة "ساتمار الحسيدية" وقادة آخرين من الجاليات الحريدية في الولايات المتحدة.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لإسرائيل ودعوا إلى إنهاء حروبها العنيفة واضطهادها لليهود الحريديم.

واتهم المتظاهرون إسرائيل بشن غارات ليلية على الأحياء الحريدية واعتقال طلاب المدارس الدينية الذين يرفضون التجنيد.

وصرح الحاخام إسحاق جرين أحد منظمي الاحتجاج، أن معظم الأمريكيين يجهلون تماما معاملة إسرائيل المروعة لليهود الملتزمين بالتوراة.

يذكر أنه وبعد اندلاع الحرب على غزة ازداد الضغط على الحكومة من المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي، إذ ألغت المحكمة العليا الإعفاء التلقائي من التجنيد وأصدرت تعليمات للجيش ببدء تجنيد الحريديم في ظل الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية.

وردا على ذلك، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وشهدت عدة مدن إسرائيلية خاصة ذات الأغلبية الحريدية، مظاهرات واحتجاجات ضد قرار التجنيد وخرج آلاف المتدينين للتعبير عن رفضهم للخدمة العسكرية، وفقا لروسيا اليوم.