الأونروا: إسرائيل تقتل وتصيب يوميا 400 فلسطيني في غزة

وكالات

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أنه لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 9 % فقط من احتياجات السكان.

واستنكر المتحدث الأونروا، خلال بيان له اليوم الخميس، وصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنحو 250 ألف محاصر في مدينة غزة وشمالها بأنهم إرهابيون أو داعمون للإرهاب، موضحا "أنه تصريح يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة".

وأكد أن إسرائيل تقتل يوميا نحو 100 فلسطيني في قطاع غزة وتصيب 300 آخرين، مضيفا: "نخشى أن يكون تصنيف الباقين في مدينة غزة "إرهابيين أو داعمين للإرهاب" مقدمة لمجزرة جماعية".

وأِشار المتحدث باسم وكالة الأونروا، إلى أن الاحتلال يفتك بغزة بكل الوسائل سواء بالقصف أو التجويع أو التهجير القسري.