إعلان

الأونروا: إسرائيل تقتل وتصيب يوميا 400 فلسطيني في غزة

كتب : مصراوي

11:21 م 02/10/2025

الأونروا: إسرائيل تقتل وتصيب يوميا 400 فلسطيني في

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أنه لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 9 % فقط من احتياجات السكان.

واستنكر المتحدث الأونروا، خلال بيان له اليوم الخميس، وصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنحو 250 ألف محاصر في مدينة غزة وشمالها بأنهم إرهابيون أو داعمون للإرهاب، موضحا "أنه تصريح يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة".

وأكد أن إسرائيل تقتل يوميا نحو 100 فلسطيني في قطاع غزة وتصيب 300 آخرين، مضيفا: "نخشى أن يكون تصنيف الباقين في مدينة غزة "إرهابيين أو داعمين للإرهاب" مقدمة لمجزرة جماعية".

وأِشار المتحدث باسم وكالة الأونروا، إلى أن الاحتلال يفتك بغزة بكل الوسائل سواء بالقصف أو التجويع أو التهجير القسري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأونروا إسرائيل تقتل يوميا نحو 100 فلسطيني إسرائيل تصيب يوميا نحو 300 فلسطيني الاحتلال يفتك بغزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)