وكالات

رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة، معتبراً أن ذلك يوفر مخرجا من هذا الصراع المدمر.

وأكد الاتحاد في بيان دعمه للمبادئ التي طرحها ترامب، والمتعلقة بنزع سلاح حركة حماس وعدم منحها أي دور في الحكم المستقبلي للقطاع إضافة إلى ضمان إزالة أي تهديد لإسرائيل، مشددًا على دعمه لمبدأ عدم احتلال غزة وعدم تهجير الفلسطينيين.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الترتيبات الانتقالية يجب أن تمهّد الطريق نحو سلام دائم، وأفق سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي السياق، رحب الاتحاد بقرار إسرائيل دعم الخطة، وحث حركة المقاومة الإسلامية حماس على الالتزام بها، بما يشمل إطلاق سراح الأسرى وإلقاء السلاح.

وشدد الاتحاد على أنه لا حل عسكرياً للصراع، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في إنهاء المأساة الإنسانية في غزة فوراً.

كما أبدى استعداده للتعاون مع الشركاء الإقليميين في الخطوات المقبلة بشأن القطاع، مؤكداً رغبته في إرسال رسائل مباشرة إلى حماس بضرورة التخلي عن السلاح وإطلاق سراح الأسرى المتبقين.