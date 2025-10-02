نواب في الكونجرس: ركاب أسطول المساعدات إلى غزة معرضون لخطر جدي

وكالات

نقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن عدد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس، أنهم وجّهوا رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتحذير من الخطر الذي يواجهه ركاب أسطول المساعدات.

وقال النواب في رسائلهم، اليوم الخميس، إن بين ركاب الأسطول 24 أمريكي، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين على متنه.

وأضافوا أن مئات المتطوعين من أكثر من 40 دولة شاركوا في الرحلة البحرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار النواب إلى أن سفن الأسطول تعرضت بالفعل لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة ثلاث مرات على الأقل، ما يعزز المخاوف بشأن سلامة المتطوعين.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أنهم خضعوا جميعا للتحقيق وتم نقلهم لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والقوات المساندة يواصلون منذ الصباح العمل ضد حملة الأسطول في ميناء أسدود.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، إن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعتُرضت وصلت قاعدة سلاح البحرية في أسدود.